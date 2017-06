‘Leicester City keert halfjaar na mislukt bod terug voor Oranje-international’

Wesley Hoedt staat mogelijk voor een overgang naar de Premier League. In januari deed Sky Sports melding van een bod van Leicester City van 10,3 miljoen euro op de verdediger. Italiaanse media claimden vervolgens dat Lazio dat bod afsloeg, maar volgens Il Messaggero kan de Serie A-club zich bedenken. Ook West Ham United heeft interesse.

Indien Stefan de Vrij een nieuw contract ondertekent, zou een vertrek van Hoedt toch bespreekbaar zijn. De ex-verdediger van Feyenoord heeft nog geen nieuw contractaanbod gekregen, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Zijn huidige verbintenis loopt medio 2018 af. Zodra De Vrij is teruggekeerd van de periode met het Nederlands elftal worden de gesprekken geopend.

Lazio maakt bovendien een goede kans op de komst van Gonzalo Rodríguez, een centrale verdediger van Fiorentina. Mits De Vrij blijft heeft trainer Simone Inzaghi voldoende opties in het centrum van de achterhoede en dus zou Hoedt mogen vertrekken. Afgelopen seizoen kwam de Oranje-international tot 23 optredens voor Lazio in de Serie A. Zijn contract in Rome loopt door tot de zomer van 2019.