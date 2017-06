‘Feyenoord schrikt van vraagprijs voor aanvaller van Standard Luik'

Feyenoord heeft zich volgens het Belgische La Dernière Heure gemeld bij Standard Luik voor Mathieu Dossevi. De Rotterdammers zijn echter niet de enige geïnteresseerde partij, ook Trabzonspor heeft zich gemeld in Luik. Naar verluidt vraagt Standard Luik vijf miljoen euro voor de buitenspeler, een bedrag dat voor zowel Feyenoord als Trabzonspor te hoog ligt.

De 22-jarige Dossevi is een rechtsbuiten, die ook op de linkerflank uit de voeten kan. Met zijn eventuele komst speelt Feyenoord in op het naderende vertrek van Eljero Elia. Ook is het onzeker of Steven Berghuis volgend seizoen in De Kuip speelt. Hij heeft aangegeven graag te willen blijven in Rotterdam, maar is het nog afwachten of Feyenoord tot een akkoord komt met Watford.

Dossevi werd in januari vorig jaar door Standard Luik definitief overgenomen van Olympiakos, nadat hij daarvoor op huurbasis bij de Belgische club speelde. In de winterse transferperiode wilde Club Brugge Dossevi graag overnemen, maar toen wilde Standard hem niet laten gaan. Het contract van de Franse aanvaller loopt door tot de zomer van 2020. Dossevi heeft overigens niet het beste seizoen uit zijn loopbaan achter de rug. In de Belgische competitie kwam hij twintig keer in actie en scoorde hij niet.