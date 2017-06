‘Shock swoop van Daniel Alves naar Londen na Champions League-finale’

Daniel Alves kan zijn loopbaan in de Premier League vervolgen, zo schrijven diverse Britse media zaterdag. Volgens onder meer de Daily Mail zou de rechtsback van Juventus 'beschikbaar' zijn en heeft met name het Chelsea van Antonio Conte meer dan gemiddelde belangstelling voor de drievoudig winnaar van de Champions League.

Alves, 34 jaar, maakte vorig jaar zomer de overstap van Barcelona naar Juventus. Met zes en zeven assists had de Braziliaan een belangrijk aandeel in de verovering van de landstitel en de Coppa Italia. Daar kan zaterdagavond in Cardiff nog eens de Champions League bij komen, als Real Madrid in de eindstrijd wordt verslagen.

Het huidige contract van Alves loopt nog een jaar door. Alhoewel hij zogezegd een belangrijke rol binnen het team van Massimiliano Allegri vervult, zou de club toch bereid zijn om in de zomer afscheid te nemen. Alves zelf zou het naar verluidt als een uitdaging zien om voor de landskampioen van Engeland te spelen en in Londen te wonen.

De kranten in Engeland omschrijven een eventuele transfer van Alves naar Chelsea als a shock swoop. Conte deed afgelopen seizoen beroep op Victor Moses als rechtsback, maar wil meer concurrentie op deze positie. Manchester City, waar zijn voormalig trainer Josep Guardiola werkzaam is, en Tottenham Hotspur zouden de situatie rondom Alves eveneens in de gaten houden.