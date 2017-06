‘Feyenoord denkt aan fanatieke Feyenoord-supporter in dienst van AZ’

Eric Gudde vertrekt per 30 november als algemeen directeur van Feyenoord, zo maakte de Rotterdamse club vrijdag bekend. De 62-jarige bestuurder is dan tien jaar in dienst bij de regerend landskampioen. Gudde vroeg zichzelf af of hij na tien zware jaren nog voor een langere periode de tomeloze energie en drive heeft die nodig is. De vraag is nu wie zijn opvolger wordt.

In De Kuip is de naam van Robert Eenhoorn, fanatiek supporter van Feyenoord en momenteel werkzaam als directielid van AZ, gevallen, zo schrijft het Algemeen Dagblad zaterdag. De voormalig honkballer lijkt de grote favoriet om Gudde op te volgen, al kwam het nieuws van de topbestuurder over zijn vertrek zo onverwachts dat Feyenoord nog niet heeft kunnen nadenken over zijn opvolging.

"We zijn blij dat hij de komende maanden nog blijft", zei Gerard Hoetmer van de raad van commissarissen. "Dit geeft ons de tijd om een even gedreven en gepassioneerde opvolger te zoeken." Wat Gudde na Feyenoord gaat doen, weet hij nog niet. "Ik ga in elk geval niet bij een andere Nederlandse club werken", zo verzekerde hij vrijdag. Het ligt voor de hand dat hij een van de belangrijkste kandidaten is om bij de KNVB orde op zaken te stellen. Al eerder is zijn naam als nieuwe topbestuurder gevallen in Zeist.