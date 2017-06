Kieft juicht komst van Huntelaar toe: ‘Hij presteert te weinig bij Ajax’

Wim Kieft vindt het een goede zaak dat Klaas-Jan Huntelaar terugkeert bij Ajax. De 33-jarige aanvaller tekende een contract voor één seizoen voor de club waarvoor hij tussen januari 2006 tot december 2008 76 goals in 92 competitiewedstrijden maakte. De komst van Huntelaar kan positief uitpakken voor Kasper Dolberg, zo oordeelt Kieft.

"Ik zie het talent van Dolberg, hij is jong, maar hij presteert te weinig en is te wispelturig. De komst van Huntelaar is een goede stok achter de deur voor Dolberg om meer uit zichzelf te halen. Dat hij iets krijgt van: wegwezen jij, ik ben hier de eerste spits en wil alles spelen", zo vertelt Kieft zaterdag in De Telegraaf.

Dolberg, negentien jaar, kwam in zijn eerste seizoen in de hoofdmacht tot liefst 48 officiële duels voor het team van Peter Bosz. Daarin was de Deen, die in november zijn eerste A-interland afwerkte, goed voor 23 doelpunten. Ajax maakte afgelopen donderdag bij de bekendmaking van het nieuws direct duidelijk wat de status van Huntelaar zal zijn: de ervaren aanvaller is de tweede spits achter Dolberg.

De druk en spanning die een concurrent als Huntelaar met zich meebrengt kan positief en negatief uitpakken, maar Kieft gelooft niet dat Dolberg met zijn persoonlijkheid onder die druk zal bezwijken of verkrampen. "Hij is een toptalent dat constanter moet gaan presteren. Een schitterende goal tegen Feyenoord of Olympique Lyon is onvoldoende als je vervolgens niets klaarspeelt in de finale tegen Manchester United, als je geen glimp van je klasse laat zien als daarom gevraagd wordt op het allerhoogste niveau. In topvoetbal moet ook Dolberg meer brengen."