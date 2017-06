Van der Vaart reageert: ‘Zolang ze me betalen, kom ik braaf iedere dag’

Rafael van der Vaart heeft gereageerd op de kritiek van Jess Thorup. De trainer van FC Midtjylland beschuldigde de Nederlander van vedettegedrag omdat de spelmaker na het thuisduel met Randers FC (3-0 zege), waarin hij niet in actie kwam, direct van de reservebank naar de kleedkamer ging. De ploeggenoten van Van der Vaart vierden feest, omdat de vierde plaats een toegangsbewijs voor Europees voetbal betekende.

"Ik heb nog nooit een vierde plaats gevierd en dat was ik donderdag ook niet van plan", zo stelt Van der Vaart, die een teleurstellend eerste seizoen kent bij FC Midtjylland, in gesprek met Bureau Sport. De middenvelder ziet geen reden om zijn nog een jaar doorlopende contract niet uit te dienen. Dat zijn vriendin Estavana Polman komend seizoen nog in Denemarken handbalt, speelt ook een rol.

"Zolang ze me betalen kom ik braaf iedere dag. Estavana heeft nog een contract, dus ik blijf sowieso ook nog een jaar en daarna is de kans groot dat we weer naar Nederland komen." Van der Vaart, 34 jaar, kwam eerder uit voor Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Real Betis.