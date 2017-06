Mancini wil oude bekende Edin Dzeko aantrekken

Olympique Marseille wil Bacary Sagna graag terughalen naar Frankrijk. De rechtsback kwam bij Manchester City niet in aanmerking voor een nieuw contract, maar Marseille denkt Sagna nog wel te kunnen gebruiken. (France Football)

De kersverse trainer van Zenit Sint-Petersburg hoopt dat de aanvaller, die hij nog kent van hun periode bij Manchester City, losgeweekt kan worden bij AS Roma.

Yannis Anastasiou wordt bij KV Kortrijk mogelijk herenigd met Abdul Ajagun. Laatstgenoemde was het afgelopen seizoen bij Roda JC Kerkrade op dreef onder de Griekse trainer. (Het Laatste Nieuws)