‘Juventus bereikt akkoord en maakt zestien miljoen euro over naar Arsenal’

Wojciech Szczesny blijft nog jaren in de Serie A actief, zo schrijven diverse Italiaanse media vrijdagavond. Volgens de laatste berichten zouden Juventus en Arsenal tot een vergelijk over de doelman zijn gekomen. Szczesny was de laatste twee seizoenen op huurbasis actief voor AS Roma, de meest beduchte concurrent van Juventus.

Szczesny kan een contract voor vier seizoenen met Juventus ondertekenen, à vier miljoen euro per seizoen. Het is onduidelijk wat de rol van de 27-jarige Pool in Turijn gaat worden. Gianluigi Buffon gaat nog één seizoen door, tot en met het WK in Rusland. Sky Sport Italia claimt dat Juventus in Szczesny de opvolger van Buffon ziet; een betrouwbare doelman met ervaring in de Serie A.

Juventus wordt met talentvolle doelmannen als Alex Meret (Udinese) en Gianluigi Donnarumma (AC Milan) in verband gebracht, maar vooralsnog zijn er te veel obstakels. De Turijnse club zou al sinds maart achter de schermen bezig zijn met de komst van Szczesny, die Arsenal een transfervergoeding van zestien miljoen euro gaat opleveren.