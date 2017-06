Cristiano Ronaldo: ‘Hij is zeer goed, maar hij speelt voor United’

Cristiano Ronaldo houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met de ontwikkelingen op de transfermarkt. Real Madrid zou op zoek zijn naar een nieuwe doelman en vorige week een formeel bod van 69 miljoen euro op David de Gea hebben uitgebracht. Manchester United zou het bod op de doelman echter hebben afgeslagen.

Ronaldo kijkt nergens meer van op. "Keylor Navas is keeper van Real Madrid. De Gea is een zeer goede doelman, maar hij speelt voor Manchester United. Er wordt elk jaar over 50.000 voetballers gesproken en het gaat altijd om dezelfden. Van die 50.000 spelers komen er hooguit één of twee", zo benadrukte de Portugees aan La Sexta.

Sergio Ramos kreeg daags voor de Champions League-finale tegen Juventus de vraag wat hij van Keylor Navas vindt. "Hij heeft zich uitstekend ontwikkeld. De complimenten en de moeilijke momenten hebben Keylor geholpen om veel op te steken. Dat is ook wat je bij Real Madrid leert. Nu voelt hij zich goed, we hopen dat hij morgen niet veel hoeft te doen. In de competitie was hij doorslaggevend."

Ook Marcelo was zeer lovend over de kwaliteiten van de Costa Ricaan, die in de zomer van 2015 zag hoe een transfer van De Gea naar Real Madrid op het nippertje niet door ging. "Toen hij hierheen kwam, wist hij dat het zwaar zou worden. Toen keepte Iker Casillas nog voor Real Madrid. Moet je zien wat voor geweldige keeper hij nu is. Een meer dan geweldige keeper, hij heeft onze steun."