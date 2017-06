Zidane: ‘Hij zou de sterspeler zijn geweest, hij scoort, stopt en scoort weer’

Real Madrid maakt zich op voor de tweede Champions League-finale op rij. Het team van Zinédine Zidane was een jaar geleden te sterk voor stadsgenoot Atlético Madrid en winst in Cardiff op Juventus zou betekenen dat de Spanjaarden de eerste club ooit zijn die de Champions League twee jaar op rij winnen. "Iedereen is klaar voor deze finale, zowel fysiek als mentaal'', zo vertelde de Fransman daags voor de finale.

"Ik verwacht een open wedstrijd. Iedereen kent het beruchte catenaccio uit Italië, maar Juventus speelt zo niet. Er zullen twee ploegen op het veld staan die willen aanvallen.'' Het is aan Zidane om te bepalen met wie Real Madrid gaat aantreden en hoe hij het slechte nieuws aan de reserves gaat vertellen. "Hoe ik dat ga zeggen? Een goede vraag. Dat is heel moeilijk. Er zijn zes spelers die zich niet hoeven om te kleden. Het positieve is dat ze wel op de bank zullen zitten. Dat is goed."

"Het maakt ook onderdeel uit van mijn werk. Ik zal er goed over nadenken. We zijn één team en iedereen is belangrijk. Degene die veel speelt, maar ook degene die minder minuten op het veld staat." Zidane kreeg ook de vraag hoe belangrijk Cristiano Ronaldo is voor het tean, afgezien van zijn status als doelpuntenmaker. "Ronaldo is een goed persoon. Hij bekommert zich om de rest van zijn teamgenoten."

"Ik kijk natuurlijk vooral naar het professionele. Hij wil altijd meer. Zelfs op de training. Ook dan wil hij winnen. Dat brengt hij over op het team. Dat krijg je niet uit Ronaldo. Hij is een geboren leider, vooral op het veld. Buiten de lijnen is hij een goed persoon, iemand die voor iedereen klaar staat. Wie de sterspeler zou zijn als Cristiano en ik in één team zouden hebben gespeeld? Hij. Dat weet ik wel zeker. Hij scoort. Hij stopt en hij scoort weer."