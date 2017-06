Mertens wees Barcelona af: ‘Ik heb al genoeg op de bank gezeten’

Dries Mertens en Napoli kwamen vorige week tot overeenstemming over een nieuw contract. De oude verbintenis van de dertigjarige aanvaller liep in de zomer van 2018 af, maar de Belg opteerde uiteindelijk voor een langer dienstverband in Napels. Hij stelde daarmee een groot aantal clubs teleur.

Mertens was afgelopen seizoen in 35 competitiewedstrijden voor Napoli goed voor liefst 28 doelpunten en had zich daarmee in de kijker gespeeld bij onder andere Barcelona. "Het kan kloppen dat Barcelona interesse had, maar daar zou ik back-up zijn voor de drie spitsen. Dan speel ik liever, want ik heb al genoeg op de bank gezeten", zegt de ex-PSV'er tegenover Sporza. Barcelona was niet de enige club die Mertens op de radar had staan. "Chelsea had ook interesse, maar trainer Antonio Conte heeft zelf niet gebeld”, licht hij toe. "Daar zou ik waarschijnlijk wel gespeeld hebben, want Chelsea moet in veel competities aan de slag."

Mertens brak in het seizoen 2006/07 door bij AGOVV Apeldoorn en kwam via FC Utrecht uiteindelijk bij PSV terecht. In Eindhoven speelde hij twee jaar, alvorens hij in de zomer van 2013 voor ongeveer tien miljoen euro de overstap maakte naar Napoli. Mertens raadt iedereen een dergelijke tussenstap aan en is verheugd met de keuze van landgenoot Cyriel Dessers, die deze week besloot NAC Breda te verruilen voor een avontuur bij Utrecht. "Ik ben heel blij voor Cyriel. We hebben gemeenschappelijke vrienden. Utrecht is een perfecte club, met erg goeie supporters."