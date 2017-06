Update: 1860 München zint op einde huurcontract Allianz Arena

1860 München maakt per volgend seizoen geen deel meer uit van het betaald voetbal in Duitsland. De roemruchte club daalde deze week af naar de derde Bundesliga, maar heeft vrijdag te horen gekregen dat het geen licentie zal ontvangen om volgend seizoen deel te nemen aan die competitie. Die Löwen zullen daardoor verder gaan in het amateurvoetbal.

Investeerder Hasan Ismaik had 1860 met een financiële injectie van circa tien miljoen euro kunnen behoeden voor een dergelijk scenario, maar hij ziet af van die mogelijkheid. Dat laat de HAMG Group, het bedrijf waarover Ismaik de leiding heeft, weten in een officiële verklaring. 1860 zal zodoende volgend seizoen verder gaan op het vierde Duitse niveau.

Daarmee lijkt de teloorgang van de club compleet. 1860 kwam tussen 1994 en 2004 nog uit op het hoogste niveau in Duitsland, maar de tweede club van de hoofdstad van Beieren was de laatste seizoenen steevast actief in de tweede Bundesliga. Afgelopen week volgde degradatie naar het derde niveau, maar door het verliezen van de licentie zal de enkelvoudig Duits kampioen volgend seizoen dus te bewonderen zijn in het amateurvoetbal.

Het lijkt erop dat Bayern München volgend seizoen de enige bespeler van de Allianz Arena wordt. Der Rekordmeister is woensdag om de tafel gegaan met 1860 München over een voortijdige beëindiging van het huurcontract van de tweede club uit de Beierse hoofdstad, die onlangs de proflicentie kwijtraakte. De gesprekken over een einde van het huurcontract per 30 juni gaan deze week verder, zo laat Bayern weten in een officiële verklaring.