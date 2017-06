Anderlecht haalt voormalig Gouden Schoen-winnaar terug naar België

Sven Kums keert definitief terug op de Belgische velden. De 29-jarige middenvelder heeft een vijfjarig contract getekend bij Anderlecht, dat hem voor een nog onbekend bedrag overneemt van het Engelse Watford. Dat maakt Paars-Wit vrijdag bekend via de officiële kanalen.

Kums kent een verleden bij Anderlecht. De spelmaker is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Brusselse club, maar debuteerde er nooit op het hoogste niveau. In 2008 koos hij voor een transfer naar Kortrijk, waarna hij via sc Heerenveen en Zulte-Waregem in 2014 bij AA Gent belandde. Daar was Kums bijzonder succesvol. Hij legde in zijn eerste seizoen met de Buffalo's direct beslag op de landstitel en won tevens de Belgische Gouden Schoen. Afgelopen zomer volgde voor ongeveer tien miljoen euro een transfer naar Watford, dat de rechtspoot direct besloot te verhuren aan Udinese en nu dus definitief afscheid neemt van hem.

"Ik voel heel veel nostalgie bij Anderlecht. Ik was destijds niet klaar. Nu wel", vertelt de middenvelder in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Er waren nog ploegen geïnteresseerd, maar ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik naar hier wilde terugkeren. Ik woon hier op vijf minuten rijden vandaan. Ik heb een keuze moeten maken en ik denk dat dit de beste is voor mijn carrière. Ook het feit dat Anderlecht Champions League speelt, heeft meegespeeld. Wie weet kan ik langs deze weg opnieuw Rode Duivel worden", aldus Kums, die in 2015 één keer op de bank zat bij een vriendschappelijke wedstrijd van België tegen Italië.