VZ Talentscout - Zestienjarige traint in schoolvakanties met Ramsey en Bale

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Ethan Ampadu, jongste debutant ooit van Exeter City.

83 jaar stond het record van Cliff Baston als jongste speler aller tijden van Exeter City in de boeken, totdat Ethan Ampadu op 9 augustus vorig jaar op een leeftijd van 15 jaar, 10 maanden en 26 dagen in de EFL Cup tegen Brentford zijn officiële debuut maakte voor the Grecians. 120 minuten later had Exeter het twee divisies hoger spelende Brentford uit het bekertoernooi gewipt en werd het in september 2000 geboren supertalent uitgeroepen tot man of the match.

Ampadu deed dit op een positie die eigenlijk niet de zijne is, aangezien de jongeling die in Wales wordt omschreven als een ‘kruising tussen Joe Allen en Aaron Ramsey’ debuteerde als centrale verdediger: “Het opmerkelijke is dat hij niet per se een verdediger is. Hij is een van die spelers die op vier of vijf posities uit de voeten kunnen. Meestal zijn de 15 of 16-jarige spelers die zo vroeg doorkomen, om te generaliseren, snelle, felle vleugelspelers, waarbij het risico niet zo groot is als je ze opstelt.”

“Als het een centrale verdediger is, moet je ze kunnen vertrouwen en het grootste compliment dat ik hem kan geven is dat hij speelt als iemand van 35. Laten we niet vergeten dat hij nog steeds op school zit en dat hij nu vakantie heeft”, loofde trainer Paul Tisdale van het in de League Two uitkomende Exeter Ampadu tegenover de BBC.

Ethan Ampadu wordt in Wales gezien als een 'kruising tussen Joe Allen en Aaron Ramsey'.

Die schoolvakanties vormen tot nu toe een rode draad door de voetbalcarrière van Ampadu, aangezien hij vooral in de periodes dat hij niet in het klaslokaal zit de kans krijgt om grote stappen te maken. De middenvelder was voor aanvang van het EK van vorig jaar zomer al aanwezig bij het trainingskamp van Wales en kreeg onlangs opnieuw een uitnodiging van bondscoach Chris Coleman om zich in Portugal te melden bij de nationale ploeg.

De kans dat Ampadu op 11 juni daadwerkelijk zijn debuut gaat maken als the Dragons het in de WK-kwalificatie opnemen tegen Servië lijkt klein, aangezien hij één van de elf spelers is die momenteel standby staan mochten er blessures komen in de 23-koppige selectie. Coleman lijkt met het uitnodigen van Ampadu echter een achterliggend motief te hebben, omdat het immers nog niet honderd procent zeker is dat hij voor een interlandloopbaan voor Wales gaat.

De in het Engelse Exeter geboren Ampadu kwam, voordat hij voor de jeugdploegen van Wales koos, namelijk al uit voor Engeland Onder-16 en is vanwege zijn vader Kwame Ampadu ook oproepbaar voor Ierland en Ghana. Vader Ampadu, oud-speler van onder meer Arsenal, West Bromwich Albion, Swansea City, Leyton Orient en Exeter en tegenwoordig jeugdtrainer bij the Gunners, speelde eind jaren ’80 vier interlands voor Jong Ierland.

Ethans vader Kwame Ampadu verdedigde in het verleden eveneens de kleuren van Exeter City.

“Veel van deze jonge spelers hebben meerdere nationaliteiten. Het is één ding om een talent te identificeren, maar wat doen we om hem te behouden? We zorgen dat we het beste programma hebben, de beste voorbereiding, de beste hotels. We zorgen dat ze zich gewaardeerd en gewild voelen. En vanwege ons succes op het EK, realiseren steeds meer jonge spelers zich dat ze niet voor Engeland hoeven te spelen om grote toernooien te halen. We kunnen het ook met Wales doen”, legt bondsvoorzitter Chris Whitley uit aan WalesOnline.

“Chris Coleman pakt dat briljant aan. Er is een periode van twintig minuten voor een wedstrijd waarin hij ze meeneemt de kleedkamer in en waar Ampadu spelers als Gareth Bale (die er wegens een schorsing tegen Servië niet bij is, red.) en Aaron Ramsey ontmoet. Hij voelt zich echt alsof hij er deel van uitmaakt.” In Engeland wordt dit beleid van de buurman met argusogen bekeken en leidde al tot een woede-uitbarsting bij radiopresentator Adrian Durham, die vindt dat Wales Ampadu te vroeg onder druk zet.

Du du du du du du Ethan AMPADU #ecfc pic.twitter.com/TR9aPXRZx6 — Niall Overend (@Niall_Overend) August 9, 2016

Publiekslieveling Ampadu heeft bij Exeter City al een eigen liedje.

“Hij gaat allerlei kansen krijgen die horen bij een transfer naar een Premier League-club, maar hij is zestien jaar oud. Wat moet een zestienjarige die niet eens regelmatig speelt voor een League Two-team bij een trainingskamp van Wales vlak voor een cruciale kwalificatiewedstrijd tegen Servië? Laat dat jochie een jochie zijn, je geeft hem zo veel te vroeg veel te veel, omdat Wales zo bang is dat ze hem aan Engeland verliezen. Ik denk dat Wales dit helemaal verkeerd aanpakt en hem op deze manier totaal geen plezier doet”, fulmineerde hij bij talkSPORT.

Dat Ampadu in de toekomst terechtkomt in de top van de Premier League lijkt bijna een gegeven. De middenvelder van Exeter, waarvoor hij vorig seizoen in totaal dertien keer in actie kwam, wordt gevolgd door clubs als Manchester United, Liverpool, waar hij al een stage afwerkte, en het Arsenal van zijn vader, dat de beste papieren lijkt te hebben. Of de Welsh sensation in de toekomst ook daadwerkelijk de Welsh sensation blijft, zal dan moeten blijken.

Naam: Ethan Ampadu

Geboortedatum: 14 september 2000

Club: Exeter City

Positie: centrale verdediger/controlerende middenvelder

Sterke punten: Spelinzicht, splijtende pass, afstandsschot