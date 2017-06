Cristiano Ronaldo begripvol: ‘James zal zo zijn redenen hebben’

James Rodríguez gaat Real Madrid aankomende zomer mogelijk verlaten. De Colombiaans international is niet tevreden over zijn bijrol bij de Koninklijke en werd al in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. Cristiano Ronaldo hoopt dat zijn ploeggenoot in Madrid blijft, maar heeft er begrip voor wanneer James kiest voor een vertrek.

Naast Manchester United zou ook Internazionale zich graag willen versterken met de aanvallende middenvelder. “James zal zijn redenen hebben en die zullen we moeten respecteren”, gaat Ronaldo in op een eventueel vertrek van zijn ploeggenoot in gesprek met La Sexta.

“Als hij niet tevreden is en meer wil, dan moet hij doen wat het beste voor hem is”, vervolgt Ronaldo, in aanloop naar de Champions League-finale van zaterdagavond tegen Juvents. “Als hij naar mijn mening vraagt, dan zal ik hem vertellen dat hij moet blijven. Het is duidelijk dat hij ontevreden is. Het zou mooi zijn als hij meer kan spelen en dat heeft hij ook in zich.”