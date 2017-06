Dolberg is niet meer boos: ‘Na de wedstrijd was het moeilijk om in te zien’

Ruim een week na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United kijkt Ajax-spits Kasper Dolberg nuchterder terug op de wedstrijd. De spits, die zich deze week bij de selectie van Denemarken voegde, kwam ik Stockholm amper in het stuk voor. Hij zegt lessen te trekken uit de finale.

"Ik weet niet of ik de wedstrijd al helemaal naast me heb neergelegd, maar ik ben er niet meer boos om", vertelt Dolberg aan Ekstra Bladet. "Ja, natuurlijk kan ik ervan leren. Dat was direct na de wedstrijd moeilijk om in te zien, maar als ik nu terugblik kan ik veel leren over hoe ik bewoog op het veld ten opzichte van de verdedigers. Ik was gewoon niet goed genoeg. Ik ben veel gewend, maar het was plots moeilijker voor me."

De jongeling had minder ruimte op het veld dan hij gewend was en kreeg de bal amper, zegt hij. "Zenuwen? Nee, het was niet alsof ik bang was om te spelen", verzekert Dolberg. Inmiddels ligt de focus bij het Deense elftal, dat dinsdag een vriendschappelijk duel met Duitsland speelt. "Het is een lang seizoen geweest, langer dan ik had verwacht. Maar ik voel me goed. Ik heb een week vrij gehad en nu wil ik weer voetballen."