‘Utrecht wil doorpakken met twee middenvelders en Palermo-spits'

Na het vertrek van Sébastien Haller naar Eintracht Frankfurt, presenteerde FC Utrecht donderdag Cyriel Dessers. De Belgische spits zal zeker niet de laatste aankoop zijn van de club uit de Domstad. Utrecht hoopt vrijdag SC Cambuur-middenvelder Sander van de Streek te presenteren. Verder gaat de Eredivisionist voor nog een middenvelder en spits.

Van de Streek tekent naar verwachting een vierjarig contract in Utrecht. Volgens De Telegraaf staat hij vrijdag standby om zich te melden in de Galgenwaard voor de afronding van de onderhandelingen en de ondertekening van zijn verbintenis. “Het ziet er heel positief uit”, laat zijn zaakwaarnemer Hakim Slimani weten. “We hopen dat de clubs er snel samen uitkomen.”

FC Utrecht plaatste zich door het winnen van de play-offs voor de tweede voorronde van de Europa League. Omdat de ploeg van trainer Erik ten Hag al vroeg in het seizoen aan de bak moet, wil de club de selectie zo snel mogelijk rond hebben. Daarom wil Utrecht doorpakken en hoopt men ook FC Volendam-middenvelder Joey Veerman en Palermo-spits Simon Makienok aantrekken. Laatstgenoemde werd in de zomer van 2014 voor 2,3 miljoen euro overgenomen van Bröndby. Afgelopen seizoen was hij uitgeleend aan Preston North End. Zijn contract bij Palermo loopt door tot medio 2018.