‘Southampton wil clubs afschrikken met bizarre vraagprijs Van Dijk’

Virgil van Dijk is een van de meest gewilde spelers in de Premier League, maar mogelijk neemt de interesse af nu Southampton enorm hoog in de boom is gaan zitten. Volgens de Daily Mirror hebben the Saints een prijskaartje van tachtig miljoen euro om de nek van de Nederlander gehangen.

Liverpool en Manchester City zijn volgens diverse Engelse media de grootste kanshebbers op de komst van de Oranje-international. Ook Chelsea en Arsenal zouden een oogje op hem hebben. Maar de 25-jarige Van Dijk draagt mogelijk volgend seizoen gewoon het shirt van Southampton. Hij tekende in de zomer van vorig jaar nog een nieuw zesjarige verbintenis en ligt vast tot medio 2022, waardoor Southampton in een uitstekende onderhandelingspositie verkeert.

Van Dijk miste de laatste vier maanden van het seizoen door een blessure. Hij wacht de transfermarkt rustig af en heeft de club nog niet geïnformeerd over een eventuele vertrekwens. In de afgelopen jaren heeft Southampton de beste spelers verkocht, maar dat wil de club niet meer. De clubleding verwacht dat de waarde van Van Dijk toe zal nemen wanneer hij langer blijft.