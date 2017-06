Juventus aast op ‘nieuwe Ibrahimovic’: ‘Zlatan had eerst ook geen spieren’

De hoofdmacht van Juventus bereidt zich momenteel voor op de finale van de Champions League, maar vice-voorzitter Pavel Nedved is achter de schermen al druk bezig om de selectie van volgend seizoen vorm te geven. De 21-jarige Patrik Schick staat hoog op het lijstje van de Italiaanse grootmacht. Volgens Nedved moet zijn talentvolle landgenoot nog grote sprongen in zijn ontwikkeling maken. Desondanks ziet hij nu al gelijkenissen met Zlatan Ibrahimovic.

De 21-jarige Schick kwam in zijn eerste seizoen voor Sampdoria tot 32 wedstrijden in de Serie A, waarvan hij er vijftien vanuit de basis startte. Met dertien doelpunten en drie assists heeft hij de aandacht op zich weten te vestigen. “Patrik kan terugkijken op een fantastisch seizoen”, zegt Nedved in gesprek met Denik. “Gezien het feit dat hij geboren is in 1996, heeft hij geweldige dingen gedaan. Schick gaat een mooie toekomst tegemoet.”

Als Nedved de talentvolle spits ziet spelen, moet hij al snel aan Ibrahimovic denken. “Op dit moment heeft hij geen spieren, maar dat kan over twee of drie jaar wel anders zijn. Ibrahimovic was ook zo toen hij naar Juve kwam, die had ook geen spieren. Toen Zlatan sterker werd en zijn spieren groeide, groeide hij uit tot een spits van wereldklasse. Schick is ook zo’n type speler. Als hij zich weet te ontwikkelen, dan kan hij ook een spits van wereldklasse worden.”