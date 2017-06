Davids: ‘Ronaldo speelde amper in de EK-finale en niet goed in Milaan’

Juventus krijgt zaterdagavond de kans om sportieve revanche te nemen op Real Madrid voor de verloren Champions League-finale van 1998. Edgar Davids speelde destijds voor de Italiaanse grootmacht en vindt dat zijn ploeg had kunnen winnen. Hij verwacht dat Juventus zaterdag wel aan het langste eind trekt.

"Juventus gaat winnen. In 1998 waren wij de favoriet en hadden we een veel betere ploeg, maar we wonnen niet. Juventus heeft nu een goede kans om wel te winnen", stelt Davids in gesprek met Marca. Tegelijkertijd kan Real Madrid de eerste club worden die de Champions League prolongeert. In de finale van vorig jaar tegen Atlético Madrid was Cristiano Ronaldo beslissend in de strafschoppenserie. De Portugees won dat jaar ook de Ballon d'Or, al hecht Davids daar niet veel waarde aan.

"Ik vind de Ballon d'Or overgewaardeerd. Er zijn spelers die heel goed presteren, maar niet worden erkend omdat ze niet in de Champions League spelen", vindt de Nederlander. "Het lag voor de hand dat Cristiano Ronaldo zou winnen vanwege de gewonnen Champions League en het EK. Ik respecteer hem, maar hij speelde amper in de EK-finale en ook in Milaan (Champions League-finale, red.) speelde hij niet goed. Hij heeft wel fantastische wedstrijden gespeeld, zeker in de halve finale. Het is geen kwestie van geluk als je de Ballon d'Or meer dan eens wint."

Davids merkt verder op dat er nog weinig spelers over zijn met zijn speelstijl. De middenvelder stond bekend als felle balverovaar die bovendien technisch vaardig was. "Er zijn niet veel spelers met mijn stijl. Er zijn veel spelers die beter zijn dan ik was, maar ze spelen anders. Ik hoor veel over Casemiro en dat is een goede speler, misschien wel een betere dan ik, maar hij zal nooit de beste controlerende middenvelder zijn. Dat zal voor mij altijd Claude Makélélé zijn."