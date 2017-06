Henry: ‘De tijd zal ons leren of het een goede beslissing is geweest’

Arsène Wenger staat ook volgend seizoen aan het roer bij Arsenal, nadat hij woensdag een nieuw, tweejarig contract tekende met the Gunners. Clubicoon Thierry Henry beweert dat hij de contractverlenging had zien aankomen.

"Ik zei twee weken geleden al dat hij zou blijven en ik zat niet verkeerd", vertelt de oud-spits tegen Sky Sports. De oude verbintenis van Wenger liep aan het einde van dit seizoen af bij Arsenal. De Franse manager hield zich aanvankelijk op de vlakte over zijn toekomst, maar woensdag kwam er alsnog witte rook.

"Ik ben supporter van Arsenal en heb als speler onder hem gespeeld", vervolgt Henry. "Mijn respect voor hem is groot, dus ik ben blij om hem bij Arsenal te zien. De tijd zal ons leren of het een goede beslissing is geweest. Iedereen bij de club wacht op de landstitel. De FA Cup winnen is één ding, maar uiteindelijk wacht iedereen op een landstitel na 38 wedstrijden."