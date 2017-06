‘Klaassen maakt van Ajax-uitblinkers grootste kans om te vertrekken’

Ajax werd afgelopen seizoen tweede in de Eredivisie, terwijl ook de finale van de Europa League werd gehaald en vooral de Europese prestaties van de Amsterdammers leidden tot de nodige aandacht voor een aantal uitblinkers in de ploeg van Peter Bosz. Het begint er dan ook steeds meer op te lijken dat Ajax er niet in zal slagen om al zijn belangrijke krachten te behouden en directeur spelerszaken Marc Overmars zou weleens een drukke zomer tegemoet kunnen gaan.

Van de belangrijkste schakels in de ploeg, achten de bezoekers van Voetbalzone de kans het grootst dat Davy Klaassen gaat vertrekken. Van de ruim 42.000 bezoekers die een keuze maakten in de poll ‘Welke uitblinkende Ajacied uit dit rijtje gaat als eerste weg, denk je?’, stemde namelijk vijftig procent op de aanvoerder. Ook Davinson Sánchez maakt met 36 procent van de stemmen volgens de bezoekers een grote kans op een transfer.

Davinson Sánchez werd tweede in de uitslag.

De deelnemers aan de poll schatten de kans dat Kasper Dolberg, André Onana of Hakim Ziyech als eerste gaat vertrekken dan weer een stuk lager in. De van FC Twente overgenomen middenvelder kreeg zeven procent van de stemmen, terwijl Dolberg door zes procent van de stemmers werd gekozen. De kans dat Onana als eerste vertrekt lijkt het kleinst: de Kameroener ontving slechts twee procent van de uitgebrachte stemmen.

Van de genoemde Ajacieden worden vooral Klaassen en Sánchez in verband gebracht met een transfer naar een Europese topcompetitie. De middenvelder zou in beeld zijn bij clubs als Everton, Napoli en AS Roma, terwijl de pas vorig jaar naar Amsterdam gekomen Sánchez wordt genoemd bij de absolute top. Onder meer Barcelona, Bayern München en Chelsea zouden de ontwikkeling van de Colombiaan scherp in de gaten houden.