Miljoenenaankoop City: ‘Ik denk dat Mbappé dat zelf niet eens weet’

Bernardo Silva maakte vorige week bekend zijn carrière te vervolgen bij Manchester City, nadat hij afgelopen seizoen met AS Monaco beslag wist te leggen op de Franse landstitel. De Portugese spelmaker speelde in het prinsdom samen met Kylian Mbappé en Benjamin Mendy en de kans bestaat dat hij bij City herenigd wordt met het tweetal. Zowel Mbappé als Mendy zou hoog op het verlanglijstje van manager Josep Guardiola staan, maar Silva houdt zich desgevraagd op de vlakte over de toekomst van zijn oud-teamgenoten.

"Om eerlijk te zijn denk ik dat hij zelf niet eens weet of hij bij Monaco blijft of toch kiest voor een transfer", zegt de aanvallende middenvelder in gesprek met RMC over Mbappé. "Hij is een fantastische speler. Hij had een ongekende tweede seizoenshelft. Ik denk dat hij gelukkig is bij Monaco, maar als hij naar een grote club zou gaan, zou dat ook goed zijn voor hem. Hij is erg jong, dus het zou geen slecht idee zijn om nog een jaar langer bij Monaco te blijven, maar je weet het maar nooit."

"Benjamin Mendy is een goede vriend van me en ik speel natuurlijk liever met hem dan tegen hem", vervolgt hij. "Vooral omdat hij een linkervleugelverdediger is en dus in mijn zone speelt." Silva sprak kort nadat hij zijn jawoord definitief had gegeven aan City met Guardiola. "Hij ziet in mij een speler die zowel op de rechterflank als in de as van het veld kan spelen. Ik kan op beide posities spelen, maar ook op de linkerflank als het nodig is", besluit de 22-jarige technicus.