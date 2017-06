‘Hij hoort bij de beste Britse voetballers ooit en hij zit nog op zijn top'

Gareth Bale kan komende zaterdag zijn toch al imposante erelijst verder uitbreiden. In zijn geboorteplaats Cardiff kan de Welshman zijn derde Champions League winnen, indien Real Madrid in de finale afrekent met Juventus. Volgens Gary Lineker hoort Bale nu al bij de beste Britse voetballers aller tijden.

“Ik zou hem daar zo tussen zetten, zeker bij de beste tien”, zegt Lineker in de Engelse media. “Ik heb niet veel meegekregen van George Best en Bobby Charlton, maar zij horen ongetwijfeld bij de beste Britse voetballers ooit. Kenny Dalglish hoort erbij. Bryan Robson ook, als hij minder geblesseerd was geweest. Glenn Hoddle had in een ander land moeten spelen. Paul Gascoigne haalt het bijna.”

“Bale heeft al veel gewonnen. Dankzij hem is Wales succesvoller dan ooit. Hij heeft het recht bij de beste Britse voetballers ooit te horen en hij zit nog op zijn top. Ik heb hem altijd geweldig gevonden, een fantastische voetballer”, vervolgt de oud-international. Hij voorspelt in de finale van de Champions League een grote rol voor Bale. “In zijn geboorteplaats zal hij een rol willen spelen in de wedstrijd. Hij heeft wat blessures gehad, maar hij heeft dit seizoen laten zien dat hij een speler van wereldklasse is.”