Overmars: ‘Hij was al 23 jaar, maar Barcelona wilde hem niet laten gaan’

Ajax heeft enkele jaren geleden bij Barcelona geïnformeerd naar Sergi Roberto, zo erkent Marc Overmars. De directeur spelersbeleid van de Amsterdamse club haalde spelers als Bojan Krkic, André Onana en Isaac Cuenca vanuit Catalonië naar Nederland, maar de komst van Sergi Roberto was geen haalbare kaart.

"Een paar jaar terug informeerden we bij Barcelona naar Sergi Roberto", bevestigt Overmars in gesprek met Voetbal International. "Hij was al 23 jaar, maar ze wilden hem niet laten gaan, want hij was een groot talent dat eraan zat te komen." Sergi Roberto is inmiddels als rechtsback doorgebroken bij Barcelona, daar de concurrentie op het middenveld te groot is en was en de Catalanen op die positie in nood zaten.

Talenten van Ajax oefenen al vroeg druk uit om aan spelen toe te komen en deinzen er niet voor terug om al op jonge leeftijd te vertrekken. Een groot verschil, zo constateert Overmars. "Bij ons moet een voetballer van 23 al veertig interlands hebben gespeeld. Dat is een groot verschil, en daar hebben we vooral in de eerste seizoenshelft veel energie in moeten steken. Alle jeugdige talenten willen spelen. Ze hebben het gevoel van: 'Ik ben er klaar voor, ik moet minuten maken'. Terwijl je juist geduld moet kunnen opbrengen."