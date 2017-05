Excuses Simao na noemen van slechtste collega's inclusief Nederlander

Simao Sabrosa heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. De oud-aanvaller zorgde voor nogal wat ophef door in het humoristische programma Erro Crasso (grote of domme fout, red.) een elftal met zijn slechtste ploeggenoten aller tijden samen te stellen. Dat kwam de voormalig Portugees international op flinke kritiek te staan.

Simao noemde een Nederlander: Winston Bogarde, ploeggenoot in hun gezamenlijke periode bij Barcelona. De rest van het elftal bestond uit: Filip De Wilde (Sporting Portugal), Emanuele Pesaresi (Benfica), Nené, Vinicius (beiden Sporting Portugal), Fernando Aguiar, Paulo Almeida (beiden Benfica), Ramirez, Kmet, Ouattara en Bruno Gimenez (allen Sporting Portugal).

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan Fernando Aguiar en aan alle spelers die ik in het programma Erro Crasso heb genoemd", zo laat Simao, die ook voor onder meer Atlético Madrid en Besiktas uitkwam, in een communiqué weten. "Ik werd uitgedaagd om mijn slechtste ploeggenoten uit te kiezen. De naam van het programma zegt het al, ik heb een grote fout gemaakt. Ik heb bepaalde normen en waarden overschreden."

"Ik heb geen respect getoond voor mijn collega's waarmee ik vreugde en verdriet heb gedeeld, en vaak ook nog eens als aanvoerder. Het was een grote fout, zoals ik ook al aan Fernando Aguiar heb laten weten." Simao, 37 jaar, kwam in eigen land uit voor Sporting Portugal en Benfica, en droeg in Spanje de tenues van Barcelona, Atlético en Espanyol. Hij sloot zijn loopbaan uiteindelijk in India af, bij NorthEast United.