Bekerwinst Konyaspor is slecht nieuws voor Galatasaray en Fenerbahçe

Konyaspor heeft zijn eerste prijs in de clubgeschiedenis te pakken. De in 1981 opgerichte club schreef woensdagavond de Turkse beker op zijn naam, door in een benodigde strafschoppenserie tegen Basaksehir aan het langste einde te trekken. Dat betekent dat Konyaspor komend seizoen in het hoofdtoernooi van de Europa Leahue uitkomt.

In 120 minuten kwamen de ploegen niet tot scoren. De eerste helft in Eskisehir lag na een half uur even stil toen er een hele tribune werd ontruimd omdat er vanaf de tweede ring vuurwerk naar beneden was gegooid.

In de penaltyserie misten Alexandru Epureanu en Cengiz Under namens Basaksehir. Nejc Skubic schoot de beslissende strafschop binnen. Dat is slecht nieuws voor Fenerbahçe en Galatasaray, die nog strijden om de derde plaats van de Süper Lig. De aartsrivalen moeten nu volgend seizoen in de tweede of derde voorronde van de Europa League starten. Basaksehir is al voor de laatste speelronde zeker van een tweede eindklassering, achter landskampioen Besiktas.