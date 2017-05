Experimenteel Italië komt doelpunt tekort voor recordoverwinning

Italië heeft woensdag geen enkele moeite gehad met San Marino. De vriendschappelijke interland in Empoli eindigde met 8-0 in het voordeel van het team van bondscoach Giampiero Ventura, die zag hoe zijn relatief onervaren voetballers de wedstrijd al in de eerste helft in het slot gooiden.

Onder meer Simone Scuffet, Federico Chiesa, Andrea Conti en Domenico Berardi maakten hun debuut voor i Azzurri, die voor rust liefst viermaal scoorden. Gianluca Lapadula kopte na tien minuten al de bal achter Elia Benedettini en drie minuten later zette Gianmarco Ferrari uit een corner eveneens zijn hoofd tegen de bal: 1-0 en 2-0. Een hoog schot van Andrea Petagna betekende de 3-0, waarna Lapadula na voorbereidend werk van Berardi de ruststand bepaalde.

In de tweede helft koos Ventura voor diverse veranderingen in zijn elftal, zonder dat dit een negatief effect sorteerde. Mattia Caldara nam de 5-0 voor zijn rekening, Lapadura completeerde zijn hattrick met de 6-0 en een heerlijke stift van Matteo Politano betekende de 7-0. Een eigen doelpunt van Bonini was het slotakkoord van Italië, dat een doelpunt tekort kwam om de 9-0 zege op de Verenigde Staten in 1948 te evenaren.