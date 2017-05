‘Ik ga er alles aan doen om Barcelona nog groter te maken dan het is’

Ernesto Valverde werkt toe naar zijn presentatie bij Barcelona. De kersverse opvolger van Luis Enrique arriveerde woensdag in de Spaanse metropool waar hij donderdag om 11.30 uur zijn handtekening onder een contract voor minimaal twee jaar, met een optie voor een derde seizoen, zet en anderhalf uur laten zal worden gepresenteerd.

"Het is een eer", zo vertelt Valverde via de officiële kanalen van Barcelona. "Ik kijk erg uit naar deze grootse uitdaging. Ik ga er alles aan doen om Barcelona nog groter te maken dan het is." Valverde speelde in het verleden twee seizoenen voor de Catalanen. Die periode was cruciaal voor zijn manier van denken als trainer. "Dat is lang geleden. Nu ben ik veel ouder. Dit is een compleet andere periode."

"Nu ben ik er meer van bewust wat een dergelijke stap inhoudt, destijds was ik nog erg jong", zo stelt Valverde. "Het is niet de eerste keer dat ik bij een club terugkeer. Ik hoop dat alles goed zal gaan, dat de supporters zullen genieten. Ik wil dat de fans een elftal zien dat zich toelegt op voetballen en de aanhang", zo vervolgde de ex-coach van onder meer Villarreal, Olympiacos en Athletic Club.

"Ik juich het alleen maar toe als de supporters blijven genieten zoals ze de laatste jaren hebben gedaan. In de afgelopen seizoenen hebben ze geweldige spelers en trainers meegemaakt. Het is de bedoeling dat daar geen verandering in komt: dat de supporters nog meer zullen genieten en ze zich nog trotser zullen voelen." De eerste officiële wedstrijden van los Azulgrana in het komende seizoen mogen er zijn: Barcelona - Real Madrid, in het kader van de Spaanse Super Cup.