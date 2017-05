Koppen rollen bij NEC na degradatie: ‘Ruimte voor een nieuwe start’

Algemeen directeur Bart van Ingen vertrekt bij NEC. Dat heeft de club woensdag bekendgemaakt via de officiële kanalen. De degradatie naar de Jupiler League ligt ten grondslag aan het vertrek van de beleidsbepaler. Ook Ton van Gaalen, voorzitter van de raad van commissarissen, en Peter Wisgerhof, de portofeuillehouder van de technische zaken, leggen per direct hun werkzaamheden neer.

Enkele uren nadat NEC afgelopen zondag degradeerde naar de Jupiler League werd al bekend dat technisch manager Edwin de Kruijff vertrekt bij de club uit Nijmegen. Nu volgt Van Ingen, die de afgelopen vijf jaar de kar trok bij NEC. “Bart heeft er, samen met de hele N.E.C.-organisatie, alles aan gedaan om in de Eredivisie te blijven. Dat dat niet gelukt is, doet ongelooflijk veel pijn. Ook bij hemzelf, als bestuurder, supporter én als mens”, reageert Leonard Ariens van de raad van commissarissen. “We zijn de afgelopen dagen tot de conclusie gekomen dat het goed is om nu ruimte te maken voor een nieuwe start.”

“Een nieuwe start maken, betekent voor mij dat er ook een einde komt aan mijn voorzitterschap”, zegt de vertrekkende Van Gaalen. “Ik ben ervan overtuigd dat onze club die nieuwe start krijgt, met als doel een zo snel mogelijke terugkeer naar de Eredivisie.” Ook Wisgerhof vindt dit een goed moment om te vertrekken. “Ik had de laatste tijd moeite om mijn taken als RvC-lid met mijn overige werkzaamheden te combineren. Verder vind ik dat ook ik ruimte moet maken voor nieuwe ontwikkelingen en een nieuwe start.”