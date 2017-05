Wenger verlengt: ‘Met een paar versterkingen nóg succesvoller’

Arsène Wenger heeft zijn contract bij Arsenal verlengd. De Franse oefenmeester blijft tot aan de zomer van 2019 aan de club uit Londen verbonden. Het contract van Wenger liep eind juni af en het afgelopen seizoen deed een deel van de aanhang van the Gunners er alles aan om de trainer weg te krijgen. Na gesprekken met de clubleiding op dinsdag meldden verschillende Engelse media al dat Wenger zijn contract toch ging verlengen, woensdag is dit door de club bevestigd.

De 67-jarige Wenger staat al sinds 1996 aan het roer bij Arsenal. Hij werd sindsdien drie keer landskampioen. Het laatste grote succes dateert alweer van 2004, toen Arsenal ongeslagen kampioen van Engeland werd. Later werd nog wel de Champions League-finale bereikt, maar ging verloren tegen Barcelona.

Omdat grote successen uitbleven, werd de roep om het vertrek van Wenger de afgelopen jaren groter. Toch wist Arsenal zich altijd te plaatsen voor de Champions League, op het afgelopen seizoen na. De club eindigde op een teleurstellende vijfde plaats, waardoor het volgend seizoen de Europa League in gaat. Wel werd vorig weekend de FA Cup gewonnen door in de finale Chelsea te verslaan.

“We hebben de ambitie om de Premier League en andere grote Europese prijzen te winnen. Dat is wat de fans, spelers, staf, manager en het bestuur verwacht, en we zullen niet rusten tot het doel bereikt is”, laat grootaandeelhouder Stan Kroenke weten op de clubwebsite. “Arsène is de beste persoon om ons te helpen dat doel te bereiken.”

“Ik houd van deze club en ik kijk met optimisme en verwachtingen uit naar de toekomst”, aldus Wenger, die afgelopen zaterdag voor de zevende keer in zijn loopbaan de FA Cup omhoog mocht houden. "We kijken naar wat we goed doen en hoe we sterker kunnen worden. We beschikken over een sterke groep spelers en met een aantal versterkingen kunnen we nog succesvoller worden.”