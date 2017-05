Monchi bindt na Strootman ook De Rossi langer aan AS Roma

AS Roma is erin geslaagd Daniele de Rossi langer vast te leggen. De middenvelder had een aflopend contract in Stadio Olimpico. Hij en technisch directeur Monchi zijn tot een akkoord gekomen over een nieuwe verbintenis waardoor de Italiaans international tot aan de zomer van 2019 aan de club blijft verbonden. Dat meldt Roma woensdag op de clubwebsite.

De 33-jarige middenvelder brak in het jaar 2000 door bij Roma en speelde nooit voor een andere club. Hij kwam tot dusver tot 561 wedstrijden, waarin hij 59 keer trefzeker was. In al zijn voetbaljaren in het shirt van Roma is hij onomstreden basisspeler. Samen met Radja Nainggolan en Kevin Strootman vormt De Rossi het middenveld van de topclub uit de Serie A.

Afgelopen weekend nam Roma nog afscheid van het grootste clubicoon: Francesco Totti. Hij zette na de wedstrijd tegen Genoa een punt achter zijn loopbaan. Vlak daarna bracht Roma naar buiten dat Strootman zijn contract verlengde. De Oranje-international zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2022.