‘De talenten die zijn doorgebroken, doen me denken aan mijn eigen tijd bij Ajax’

Rafael van der Vaart is inmiddels al twaalf jaar vertrokken bij Ajax, maar hij blijft een kind van de club. De middenvelder van FC Midtjylland volgde het Europa League-avontuur van de Amsterdammers dan ook op de voet en was onder de indruk. Hij vergelijkt de doorbraak van de Ajax-talenten met zijn eigen doorbraak.

"De talenten die zijn doorgebroken, doen me denken aan mijn eigen tijd bij Ajax. Die kleine Kluivert, daar ben ik vanaf dag één fan van. Meteen lekker acties maken, branie in zijn interviews ook”, zegt Van der Vaart in gesprek met Voetbal International. “Zo was het bij Wesley Sneijder, Nigel de Jong en mij ook toen we doorbraken. En het zal niemand verbazen dat ik Hakim Ziyech een heerlijke speler vind.”

“Ik heb het hele Europese avontuur van Ajax op de voet gevolgd en ik vond het een verademing”, vervolgt de middenvelder van FC Midtjylland. “Ze hebben het voetbal een dienst bewezen, dat meen ik echt. Ajax heeft laten zien hoever je kunt komen op een puur voetballende manier. In een tijd waarin het topvoetbal wordt gedomineerd door rennen, vliegen en fysieke kracht.”