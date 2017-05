Kuyt peinst niet over rentree: ‘Maar ben bereid de club te helpen waar ik kan'

Dirk Kuyt zwaaide nadat hij Feyenoord twee weken geleden hoogstpersoonlijk naar de landstitel schoot af als profvoetballer en de Katwijker is niet van plan om terug te komen op dat besluit. Zelfs een terugkeer bij zijn jeugdliefde Quick Boys behoort niet meer tot de mogelijkheden, zo garandeert hij.

Kuyt is afkomstig uit de jeugdopleiding van Quick Boys en haalde er zelfs het eerste elftal, alvorens hij in 1998 bij FC Utrecht zijn eerste stappen in het betaald voetbal zette. De 104-voudig Oranje-international is nog altijd nauw betrokken bij de amateurvereniging, maar zegt niet de intentie te hebben om de voetbalschoenen weer aan te trekken. "Nee dat lijkt me niet verstandig", zegt hij in gesprek met Voetbal in de Bollenstreek. "Ik denk dat ik een fantastische carrière heb gehad en ik ben bereid de club te helpen waar ik kan. Maar een voetbalcarrière bij Quick Boys zit er in principe niet in."

"Momenteel overheerst de trotsheid op wat ik heb mogen meemaken in mijn carrière", vervolgt Kuyt, die verder ook nog voor Liverpool en Fenerbahçe speelde gedurende zijn loopbaan. "De afgelopen weken zijn een rollercoaster van allemaal positieve dingen geweest. Ik vind het ontzettend mooi om mee te maken dat je in heel Nederland door zoveel mensen gewaardeerd wordt."