Bosz: ‘Ik heb hem gezegd dat ik hem als middenvelder wilde gebruiken’

Peter Bosz greep dit seizoen met Ajax naast alle prijzen, maar de trainer kan al met al toch terugkijken op een geslaagd debuutjaar. Na zijn komst van Maccabi Tel Aviv implementeerde Bosz een voor hem karakteristieke speelstijl bij Ajax, waarmee met name in het Europa League-toernooi veel lof werd geoogst. Volgens de oefenmeester kostte het hem betrekkelijk weinig moeite om zijn visie over te brengen op de spelersgroep van de Amsterdammers.

"Ik heb bij alle clubs behalve Ajax weerstand gehad wat betreft mijn manier van spelen Ook al vielen de resultaten in het begin tegen, de spelers kwamen niet in opstand. Ik moest zo snel mogelijk mijn manier van spelen over zien te brengen. Daarom werd ik naar Ajax gehaald", zegt hij tegenover FOX Sports. Bosz moest aanvankelijk sleutelen aan zijn middenveld. "Ik was er zoveel mee bezig, omdat ik de juiste balans nog niet had gevonden. Ik vond dat het al beter ging met Jaïro Riedewald op het middenveld, maar toen ik Lasse Schöne daar neer had gezet wist ik meteen dat dit hem zou gaan worden."

Ajax wist na een valse start in de competitie uiteindelijk zijn draai te vinden. De ploeg van Bosz moest aartsrivaal Feyenoord weliswaar voorrang verlenen in de titelrace, maar reikte in de Europa League wel tot de finale. De coach prijst de rol van Hakim Ziyech, die afgelopen zomer overkwam van FC Twente. "Ik weet nog dat Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) mij belde en vertelde dat Ziyech in de ArenA was. Ik zei dat ik er meteen aan zou komen, omdat ik eerst met die jongen wilde praten. Ik heb hem gezegd dat ik hem als middenvelder zou gebruiken, maar dat hij eerst zou wennen op de positie als rechtsbuiten. Ik wist allang wat hij in zijn mars had, maar hij heeft mij positief verrast, ook qua werklust”, besluit Bosz.