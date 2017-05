Borussia Dortmund zet Thomas Tuchel na twee jaar op straat

Thomas Tuchel is ontslagen als trainer van Borussia Dortmund. Geruchten over het vertrek van de coach gingen al langer rond en dinsdag bevestigde de trainer zijn vertrek via Twitter. Niet lang daarna werd het nieuws bevestigd door de club. Tuchel was de afgelopen twee seizoenen trainer van Dortmund. Naar verluidt krijgt hij een afkoopsom van ruim twee miljoen euro mee.

De ex-trainer van FSV Mainz zat al langer niet op één lijn met algemeen directeur Hans-Joachim Watzke. Tuchel was twee jaar geleden de opvolger van Jürgen Klopp, die aan de slag ging bij Liverpool. Hij tekende destijds een driejarig contract. Het is vooralsnog onbekend wie de opvolger wordt van Tuchel.

Volgens diverse Duitse media staat Lucien Favre van OGC Nice bovenaan het lijstje van Dortmund. Ook Julian Nahgelsmann van TSG Hoffenheim was in beeld, maar hij heeft al laten weten dat hij minimaal nog een seizoen bij zijn huidige werkgever bljift. Ook de namen van Peter Stöger (FC Köln), Niko Kovac (Eintracht Frankfurt) en Ajax-trainer Peter Bosz kwamen voorbij in de geruchtenmolen.

De 43-jarige Tuchel neemt bij Borussia Dortmund afscheid met een prijs. Na drie verloren finales in de DFB-Pokal op rij, won Dortmund afgelopen zaterdag eindelijk de finale. Eintracht Frankfurt werd in het Olympiastadion in Berlijn met 1-2 geklopt. Pierre-Emerick Aubameyang maakte het winnende doelpunt. “Ik ben dankbaar voor twee mooie jaren, het is jammer dat het hier stopt. Ik wil alle fans, het team, de technische staf en iedereen die de club heeft gesteund bedanken. Ik wens Dortmund het beste.”

Ich bin dankbar für zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht. — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) 30 mei 2017