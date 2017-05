‘FC Utrecht grijpt naast onhaalbare spits en pakt direct door’

In de zoektocht naar een nieuwe spits heeft FC Utrecht zich volgens het Algemeen Dagblad vergeefs gemeld bij Manchester City. De club uit de Domstad wilde de bij FC Twente gestalde Turkse spits Enes Ünal graag overnemen, maar die poging is mislukt. De club zoekt naar een opvolger voor Sébeastien Haller, die reeds is verkocht aan het Duitse Eintracht Frankfurt.

Ünal maakte het afgelopen seizoen een goede indruk in de Eredivisie. In het shirt van de Tukkers was hij in de Eredivisie achttien keer trefzeker. Hiermee vestigde hij de aandacht van verschillende clubs uit binnen- en buitenland op zich. De kans is dan ook klein dat de huurling van City ook volgend seizoen nog in de Eredivisie te bewonderen is.

Ünal dook twee seizoenen geleden voor het eerst op in Nederland, toen hij een halfjaar op huurbasis voor NAC Breda speelde. Bij die club hoopt Utrecht nu te slagen in de zoektocht naar een nieuwe spits. Cyriel Dessers, in de finale van de play-offs tegen NEC vier keer trefzeker, moet nu de nieuwe spits van FC Utrecht worden. Tegenover BN/DeStem laat het kamp-Dessers weten dat er woensdag of donderdag meer duidelijkheid komt over de toekomst van de spits.