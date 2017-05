Strootman: ‘Ik heb nog nooit zoveel mensen in tranen gezien’

Kevin Strootman zette maandag zijn handtekening onder een nieuw contract bij AS Roma en ligt nu tot de zomer van 2022 vast in het Stadio Olimpico. De middenvelder is gelukkig met zijn nieuwe verbintenis, maar vindt het wel jammer dat hij nu niet meer samen zal spelen met de veertigjarige clublegende Francesco Totti.

Strootman verwacht dat Totti ergens anders verdergaat: “Ik denk dat hij nog wel vijf jaar meekan. Het is buitengewoon geweest om met hem de kleedkamer te delen en om met hem op een veld te staan. Over de hele wereld wordt er over hem gesproken, over onze aanvoerder”, aldus de international van Oranje op de website van i Giallorossi.

“Totti heeft het voetbal veranderd en is een symbool voor de stad. Hij is Roma. Het was zondag een emotionele dag voor iedereen en ik heb nog nooit zoveel mensen in tranen gezien. Vijftigjarige mannen waren aan het huilen, net zoals mijn ploeggenoten. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik met hem getraind en gespeeld heb”, besluit Strootman.