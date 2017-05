Aké sluit ‘Ziyech-scenario’ uit: ‘Oranje is in principe mijn eerste keus’

De supporters van het Nederlands elftal hoeven niet te vrezen voor een ‘Hakim Ziyech-scenario’ met Nathan Aké. De verdediger annex verdedigende middenvelder laat aan het Algemeen Dagblad weten dat hij blij is met de uitnodiging van Dick Advocaat en dat zijn voorkeur uitgaat naar een interlandloopbaan bij Oranje.

De voetbalbond van Ivoorkust heeft geprobeerd om Aké over te halen, maar de linkspoot geeft aan dat Oranje zijn ‘eerste keus’ is en gaat ervan uit dat bondscoach Marc Wilmots dat ‘begrijpt’: “Als het tegen Luxemburg tot speeltijd in een officiële wedstrijd zou komen, is de keuze definitief en staan ook mijn ouders daar voor honderd procent achter.”

De 22-jarige Aké kwam uit voor vrijwel alle vertegenwoordigende jeugdelftallen van het Nederlands elftal en won in mei 2012 met Oranje Onder-17 het EK ten koste van Duitsland. Aké was op dat toernooi aanvoerder. Het talent werd onlangs door Advocaat opgeroepen voor de duels met Marokko, Ivoorkust en Luxemburg en overleefde tevens de laatste schifting.