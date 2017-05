FC Twente laat oog vallen op talent van Monaco

Het verblijf van Gregory van der Wiel bij Fenerbahçe lijkt beperkt te blijven tot slechts één seizoen. De Turkse topclub zou niet tevreden zijn over de verdediger en hem aankomende zomer dan ook van de hand willen doen. (Diverse Turkse media)

(La Figaro)

De club uit Enschede heeft zijn oog laten vallen op Joris Mallet, die bij AS Monaco in het bezit is van een aflopend contract.