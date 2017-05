‘Ajax hanteert vraagprijs van 25 tot 30 miljoen euro’

Davy Klaassen heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax mogelijk gespeeld. De middenvelder wordt al langer in verband gebracht met een vertrek en volgens De Telegraaf mag de belangstelling van AS Roma inmiddels serieus worden genoemd.

Sky Italia meldde maandagavond al dat Roma contact had opgenomen om het over een eventuele transfer van Klaassen te hebben en De Telegraaf meldt nu dat de aanvoerder inderdaad ‘met stip op één staat’ om Radja Nainggolan op te volgen. Roma zal dan wel diep in de buidel moeten tasten voor de 24-jarige Klaassen.

Ajax hanteert volgens het dagblad een transfersom van 25 tot 30 miljoen euro, aangezien men weet dat er nog veel meer interesse is in de aanvoerder. Lazio, Napoli en het Everton van manager Ronald Koeman voelen namelijk ook wel wat voor de komst van Klaassen, die tot dusverre 180 wedstrijden voor Ajax speelde en daarin 55 keer scoorde. Zijn contract loopt nog tot medio 2019 door.