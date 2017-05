‘AC Milan komt als grote overwinnaar bovendrijven in slepende transfersoap’

AC Milan lijkt aan het langste eind te trekken in de transfersoap rond Franck Kessié. Volgens Sky Italia wordt de begeerde ster van Atalanta dinsdag medisch gekeurd in San Siro, waarna Kessié zijn toekomst verbindt aan Milan. I Rossoneri troeven de nodige clubs af, indien de middenvelder inderdaad wordt binnengehaald.

De afgelopen maanden werd Kessié in verband gebracht met AS Roma, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Everton en Barcelona. De Ivoriaans international sprak in februari nog zijn voorkeur uit voor een transfer naar Engeland. "Ik zou graag in de Premier League spelen en in het bijzonder voor Manchester United. Dat is mijn droomclub", zei Kessié toen.

De twintigjarige verdedigende middenvelder ligt nog vier jaar vast bij Atalanta. Het is nog onduidelijk hoeveel Milan voor Kessié moet betalen, maar vorige maand meldde Sky Italia nog dat Atalanta en Roma een bedrag van dertig miljoen euro overeen waren gekomen. Overigens verwacht Milan de komst van Mateo Musacchio ook spoedig bekend te maken: de verdediger van Villarreal is al gekeurd.