‘Grote Dikke Leider’ haalt uit naar incapabele directie van NEC

Hans van Delft was tussen 1997 en 2006 de voorzitter van NEC en volgt de club nog altijd op de voet. De degradatie doet de zakenman, die door de supporters liefkozend de Grote Dikke Leider (GDL) werd genoemd, heel veel pijn en toont zich in gesprek met Omroep Gelderland kritisch over de huidige beleidsbepalers.

De 71-jarige Nijmegenaar noemt het gevoerde beleid ‘desastreus’ en wil dat er schoon schip wordt gemaakt in De Goffert. “Opnieuw beginnen de komende twee jaar. Met mensen die er echt voor willen gaan. Er zijn wel wat schoonmaakbedrijven nodig (…) De leiding heeft niet de capaciteiten om de club te runnen. Er is geen visie.”

Van Delft vindt dan ook dat de bestuurders ‘verantwoording’ moeten afleggen: “Wat er nu is gebeurd, hebben zij veroorzaakt. Ze moeten hun conclusies trekken.” Over Marcel Boekhoorn, de geldschieter van NEC, zegt hij: “Hij is zo verschrikkelijk belangrijk, maar het helpt niet steeds meer geld aan te vullen (…) Een gebrek aan geld is namelijk minder erg dan geen visie hebben.” NEC degradeerde onlangs voor de tweede keer in drie jaar.