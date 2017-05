Revelatie Stengs was bijna van Ajax: ‘Ze waren zeer geïnteresseerd’

Ajax was twee jaar geleden 'zeer geïnteresseerd' in Calvin Stengs, maar greep destijds naast zijn komst. Scout Co Meijer van Ajax tipte de groeibriljant na een jeugdtoernooi in Amsterdam. Stengs bleef echter bij AZ, waarvoor hij de afgelopen weken indruk maakte met doelpunten, assists en fraaie acties.

"Ik heb even m'n papieren nagekeken en heb hem op 2 mei 2015 gezien bij een internationaal toernooi in Amsterdam", vertelt Meijer aan MeerSport. Stengs speelde toen nog in de jeugd van AZ. Op het toernooi kwam de rechtsbuiten in actie tegen Paris-Saint Germain, Liverpool, Anderlecht, Manchester City, Club Brugge en Feyenoord. "Dat is een zeer hoog niveau. Daar was hij de speler van het toernooi."

"Ik heb hem in kaart gebracht met een spelersrapport. Ajax was in hem geïnteresseerd, maar AZ was even sneller", blikt Meijer terug. "Ik heb mijn bevindingen op papier gezet en naar Ajax gestuurd. Dan is het aan hen wat ze er verder mee doen. Ze waren zeer geïnteresseerd, maar hij koos voor AZ. Daar moet je heel snel bij zijn." De achttienjarige Stengs verlengde vorige week zijn contract in Alkmaar tot medio 2022.