‘Verslaafde’ Wenger gefileerd: ‘Hij zou bij Real na één jaar zijn ontslagen’

Arsenal-legende Tony Adams heeft maandag hard uitgehaald naar Arsène Wenger. De oud-verdediger van the Gunners hekelt de dominante positie van de manager binnen de organisatie van de Londense club en plaatst bovendien vraagtekens bij diens jaarsalaris.

Wenger trad in 1996 in dienst bij Arsenal en bleef de club altijd trouw. "Hij zei dat hij elke club in de wereld heeft afgewezen, maar hij zou bij Real Madrid na één jaar ontslagen zijn", vertelt Adams aan the Guardian. "Hij is bij Arsenal enorm dominant en het bestuur van de club doet er niets tegen. Hij heeft de teugels stevig in handen doordat hij de club zoveel geld oplevert. Ik denk niet dat Arsène afstand kan nemen van die positie; het is een verslaving."

"Hij heeft bovendien een vreemde relatie met geld", vervolgt het clubicoon. "Hij verdient dik negen miljoen euro, terwijl trainers in de jeugdopleiding het moeten doen met een jaarsalaris van 35.000 euro. De jeugdtrainers bij Chelsea verdienen 100.000 euro. Neem genoegen met acht miljoen euro per jaar en gun al die jeugdtrainers een verhoging", richt Adams zich tot Wenger.