AZ verlengt met jonge doelman: ‘Wil me ontwikkelen in de Jupiler League’

AZ heeft Nick Olij langer aan zich weten te binden. Het contract van de 21-jarige doelman liep aan het einde van dit seizoen af in Alkmaar, maar de club laat maandagavond via de officiële kanalen weten dat het met Olij overeenstemming heeft bereikt over een nieuwe, tweejarige verbintenis.

Olij moest dit seizoen onder anderen Tim Krul en Sergio Rochet voor zich dulden in de pikorde bij AZ, maar was wel een vaste waarde in de beloftenploeg. Hij speelde deze voetbaljaargang 31 wedstrijden voor Jong AZ, dat de titel in de Tweede Divisie veroverde en daarmee promotie naar de Jupiler League veiligstelde.

"Ik ben blij dat ik bij AZ heb kunnen verlengen", is de eerste reactie van Olij, die in december zijn eerste en enige wedstrijd tot nu toe speelde voor de Alkmaarders. "Dit seizoen heb ik m’n debuut in het eerste gemaakt, waar ik vijf jaar keihard voor heb gewerkt. Dat smaakt naar meer. Met Jong AZ gaan we de Jupiler League in, waar ik me verder wil ontwikkelen. Op langere termijn is m’n doel uiteraard om keeper van het eerste elftal te worden. Daar ga ik de komende jaren hard m’n best voor doen."