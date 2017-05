Conte verdedigt schwalbe: ‘Het kwam door de vermoeidheid’

Victor Moses vertolkte afgelopen weekeinde een negatieve hoofdrol namens Chelsea in de finale van de FA Cup tegen Arsenal. De Nigeriaanse vleugelspeler simuleerde halverwege de tweede helft bij een 1-0 achterstand een overtreding en kon daardoor inrukken met zijn tweede gele kaart. Chelsea verloor uiteindelijk met 2-1, maar Antonio Conte neemt het op voor zijn pupil.

Volgens de Italiaanse manager speelde de vermoeidheid Moses parten. "Natuurlijk is het er niet de situatie naar om een schwalbe te maken, maar ik blijf herhalen dat Moses een eerlijke speler is", wordt hij geciteerd door The Independent. "Als hij al naar het gras dook, dan kwam dat door de vermoeidheid. Hij wilde de scheidsrechter absoluut niet bedriegen."

Chelsea kwam nadat Moses van het veld was gestuurd nog wel langszij via Diego Costa, maar kon niet voorkomen dat Arsenal alsnog met de zege aan de haal ging. De ploeg van Conte liep daardoor de dubbel mis, daar the Blues eerder al beslag hadden weten te leggen op de Engelse landstitel.