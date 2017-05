Kritiek op selectiebeleid Oranje: ‘Maar je moet deze blessures niet vergeten'

Enigszins verrassend werd Sergio Padt opgeroepen voor het Nederlands elftal. Die keuze leverde de nodige kritiek op het selectiebeleid op. Interim-bondscoach Fred Grim geeft tegenover De Telegraaf toe dat er weinig andere keepers beschikbaar waren voor Oranje.

Volgens de krant was het oproepen van AZ-doelman Tim Krul geen optie, omdat hij pas na de play-offs aan zou sluiten. Dat had betekend dat er in de eerste dagen slechts één keeper, Jeroen Zoet, bij Oranje zou zijn. “Je kijkt wie er voor Oranje kunnen spelen en dan maak je een lijstje van nummer één tot en met zo veel”, stelt Grim, die zich bewust is van de kritiek op het selectiebeleid.

“Die heb ik wel gehoord. Maar je moet niet vergeten dat Maarten Stekelenburg is afgevallen met een blessure, Michel Vorm een knieblessure heeft en Kenneth Vermeer ook last heeft”, aldus de interim-bondscoach, die de afgelopen dagen in Portugal over dertien internationals beschikte. De derde doelman, Jasper Cillessen, meldt maandag bij Oranje.