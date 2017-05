Inter sluit rumoerig seizoen af met doelpuntenfestijn, Lazio verliest weer

Internazionale heeft een tumultueus seizoen zondag op een positieve noot afgesloten. In eigen huis won de nummer zeven van de Serie A, die geen Europees voetbal gaat spelen, met 5-2 van Udinese. Nummer vijf Lazio, zonder de geschorste Wesley Hoedt en met Stefan de Vrij op de bank, verloor van Crotone en sluit het seizoen af met drie opeenvolgende nederlagen.

Internazionale - Udinese 5-2

Er stond weinig meer op het spel voor Inter, maar de ploeg van interim-trainer Stefano Vecchi bleek toch vastberaden om het seizoen goed te beëindigen. Bij rust stond het al 3-0: Éder werkte van dichtbij het openingsdoelpunt binnen, Ivan Perisic tikte bij de tweede paal binnen na een voorzet van Éder en de derde treffer kwam op naam van Marcelo Brozovic. Acht minuten na rust stond Éder op de juiste plek om goed voorbereidend werk van Perisic te bekronen. Een fraai afstandsschot van Andrija Balic betekende in de slotfase van de tweede helft de 4-1, maar het werd even later 5-1 door een eigen doelpunt van Gabriele Angella. In de blessuretijd bepaalde Duván Zapata de eindstand.

Crotone - Lazio 3-1

Crotone stond voor de zware opgave om thuis te winnen van Lazio om Empoli te passeren en zich veilig te spelen. Het duel begon perfect voor de Zuid-Italiaanse ploeg. Na een klein kwartier troefde Andrea Nalini zijn tegenstander Dusan Basta af en zette hij de 1-0 op het scorebord. Diego Falcinelli verdubbelde de marge door via de onderkant van de lat binnen te knikken. Een onhandige overtreding van Mario Sampirisi op Patric zorgde ervoor dat Ciro Immobile vanaf elf meter de 2-1 mocht maken. Lazio kwam vlak voor rust echter met tien man te staan vanwege een tweede gele kaart voor Michel Bastos. Daardoor kon Crotone na rust uitlopen via Andrea Nalini.