Zenit Sint-Petersburg ontslaat man van 35 trofeeën als hoofdtrainer

Zenit Sint-Petersburg heeft Mircea Lucescu ontslagen als hoofdtrainer. De Roemeen stond nog een jaar onder contract, maar vanwege de teleurstellende prestaties in de Premjer Liga gaat Zenit op zoek naar een nieuwe trainer. Dit seizoen eindigde Lucescu als derde met de topclub, waardoor deelname aan de Champions League werd misgelopen.

Lucescu werd in mei 2016 aangesteld, nadat hij twaalf jaar bij Shakhtar Donetsk aan het roer had gestaan. De ervaren oefenmeester tekende toen een tweejarig contract met de optie voor een extra jaar. In de Europa League werd Zenit groepswinnaar in een poule met onder meer AZ, maar in de zestiende finales was Anderlecht te sterk.

Vervolgens slaagde Lucescu er ook niet in om zijn ploeg naar de Champions League te loodsen. Zenit eindigde met een punt minder dan CSKA Moskou; de achterstand op kampioen Spartak Moskou bedroeg acht punten. Het is nog onbekend of de 71-jarige Lucescu, die in zijn loopbaan al 35 trofeeën won, op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.